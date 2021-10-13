Roshen хочет купить проект по производству биоупаковки в Киевской области

Кондитерская корпорация Roshen ("Рошен", Киев) запросила у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку ООО "Биоинком" (Ирпень Киевской области), входящего в ООО "Торговый дом "Новис" (Днепр), который владеет в этом городе заводом по производству упаковки, в том числе биоразлагаемой.

Соответствующий вопрос комитет намерен рассмотреть на заседании 13 октября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным на сайте "Биоинкома", компания основана в 2019 году. Является производителем и поставщиком биоразлагающихся полимеров.

Биополимер EcoPo – термопластичный гранулированный материал на биологической основе (с содержанием модифицированного кукурузного крахмала до 75%), способный на полное биологическое разложение.

Продукция "Биоинкома" может применяться как упаковка для пищевых продуктов, для упаковки отходов, одноразовых гигиенических средств, тары для сетей ритейла и при производстве бутылок и контейнеров и прочего.

Компания не приводит объемы и место производства продукции.

Согласно данным на ранее используемом компанией сайте, ее проект по производству биопластика BIOC предполагал привлечение $17,81 млн инвестиций для производства до 30 тыс. тонн полимера в год со сроком окупаемости 2 года 8 месяцев.

Выручка "Биоинкома" в 2020 году составила 1,47 млн грн, ее чистый убыток – 0,43 млн грн.

Уставный капитал компании составляет 10,8 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 80% ООО "Биоинком" принадлежит ООО "Торговый дом "Новис", которым в равных долях владеют Андрей Береза и Александр Кривошея, а остальные 20% – Федору Бережному.

"Новис" – крупный производитель полиэтиленовых и полипропиленовых упаковочных материалов и пакетов с цветной печатью. Производственные мощности расположены в Днепре.

Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее составе – Киевская, Кременчугская, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.