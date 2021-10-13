Призерам Олимпийских и Паралимпийских игр выплатили 565 миллионов, – Минфин

Украинским призерам XXXII Олимпийских та XVI Паралимпийских игр в качестве вознаграждения выплачено 565,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Расходы на вознаграждение достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн гривен", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что денежные вознаграждения за золотые медали предусмотрены в сумме $125 тыс., за "серебро" – $80 тыс., за "бронзу" - $55 тыс.

Кроме того, по 200 тыс. грн, 140 тыс. грн и 100 тыс. грн получат спортсмены, занявшие соответственно четвертые-шестые места, а также их тренеры.

"Из госбюджета на это будет направлено 6,4 млн грн", – уточнили в министерстве.