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Призерам Олимпийских и Паралимпийских игр выплатили 565 миллионов, – Минфин

Призерам Олимпийских и Паралимпийских игр выплатили 565 миллионов, – Минфин

Украинским призерам XXXII Олимпийских та XVI Паралимпийских игр в качестве вознаграждения выплачено 565,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Расходы на вознаграждение достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн гривен", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что денежные вознаграждения за золотые медали предусмотрены в сумме $125 тыс., за "серебро" – $80 тыс., за "бронзу" - $55 тыс.

Кроме того, по 200 тыс. грн, 140 тыс. грн и 100 тыс. грн получат спортсмены, занявшие соответственно четвертые-шестые места, а также их тренеры.

"Из госбюджета на это будет направлено 6,4 млн грн", – уточнили в министерстве.

Автор: 

Мінфін (2938) Олімпіада (37) Паралімпіада (4)


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