Более 2000 клиентов заказали реконструкцию систем газоснабжения у "Черниговгаза"

С начала года 2 178 промышленных и бытовых потребителей заказали услуги по реконструкции внутренних газовых систем у АО "Черниговгаз". Компания предоставляет услуги по газификации и реконструкции "под ключ".

Об этом говорится в сообщении компании.

Среди промышленных потребителей реконструкцией "под ключ" воспользовалось ООО "Новгород-Северский элеватор". После проведения работ мощность элеватора увеличилась втрое.

"В связи с расширением производства мы установили новые сушилки, и для увеличения потребления газа заказали реконструкцию у АО "Черниговгаз". Были проведены работы по увеличению диаметра газопроводов и установке нового оборудования. Мы выбрали газ как топливо, так как по калорийности он самый лучший – больше энергии дает при сгорании, более эффективный", – рассказал главный инженер ООО "Новгород-Северский элеватор" Александр Пашко.

Реконструкция "под ключ" на элеваторе включала весь комплекс работ: от изготовления проектно-технической документации до прокладки новых надземных стальных газопроводов, замены узла учета газа и шкафного газорегулирующего пункта на более мощные производства RGC Production и пуско-наладочных работ.

АО "Черниговгаз" осуществляет реконструкции "под ключ" и для бытовых потребителей. Чаще всего за этой услугой обращаются, если нужно изменить место пролегания газопроводов и расположение счетчика и газовых приборов при ремонтах в домах, или если нужно заменить устаревшие трубы и газовые приборы или установить дополнительные.

Устаревшее газовое оборудование не только теряет свою энергоэффективность и приводит к увеличению затрат, но и может подвергать опасности. Выполнять реконструкцию могут исключительно специалисты, имеющие соответствующие разрешения на выполнение работ повышенной опасности – самовольное вмешательство в системы газоснабжения запрещено законодательством.

"Компания предоставляет услугу "под ключ": предлагает газовое оборудование по акционным ценам, а также в случае приобретения котла в Клиентском пространстве – фиксированную цену на реконструкцию при условии, что место расположения котла и мощность не меняются. Персональный менеджер сопровождает клиента на всех этапах – от приема документов, подбора оборудования до пуска газа после завершения всех работ. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время на изучение технических характеристик газового оборудования, поиск квалифицированного мастера и тому подобное", – рассказал начальник управления 104.ua Клиентского сервиса в Черниговской области Дмитрий Лахтионов.

Получить профессиональную консультацию по реконструкции и индивидуального подбора газового оборудования и заказать услуги потребители могут в 104.ua Клиентских пространствах.

АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2 028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году АО "Черниговгаз" доставило 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.