Сеть "Аптека доброго дня" покупает конкурента в киевском регионе

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Аптека доброго дня" ("АДД"), крупной одноименной сети аптек, приобрести контрольную долю в ООО "Астория-Фарм", которое контролирует небольшую сеть аптек в столичном регионе.

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании в среду, 13 октября, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, "АДД" получила разрешение регулятора на приобретение ООО "ФК Будьте здоровы", зарегистрированного в апреле этого года владельцами "Астория-Фарм".

Согласно госреестру, конечным бенефициаром ООО "ФК Будьте здоровы" и "Астория-Фарм" является Марина Гоц.

Выручка "Астория-Фарм" в 2020 году выросла на 36,2% – до 132,17 млн грн, а чистая прибыль – на 23,4%, до 0,29 млн грн.

ООО "Аптека доброго дня" владеет сетью более 220 аптек во всех регионах Украины. Чистый доход АДД в 2020 году увеличился на 28,7% – до 1,04 млрд грн, тогда как чистая прибыль снизилась на 8,6% – до 6,45 млн грн.

Согласно госреестру конечным бенефициаром компании является гражданин Великобритании Рафаэль Рутман.

С "АДД" также связаны еще несколько компаний на фармрынке: ЧП "Аптека Арония" (Львовская обл.), ООО "Медикал Стрит" (Хмельницкий) и "Фармастор" (Киев).

На странице Европейской бизнес ассоциации руководителем АДД указан Игорь Червоненко. Согласно его странице в LinkedIn, он также является основателем и совладельцем "Фармастора".