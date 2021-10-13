АМКУ рассмотрит запрос на покупку агрохолдинга "Росток"

Кролевецкий комбикормовый завод (ККЗ) запросил у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку агрохолдинга ООО "Росток-Холдинг", ведущего хозяйственную деятельность в Черниговской и Сумской областях.

Соответствующий вопрос госрегулятор намерен рассмотреть на ближайшем заседании, передает Интерфакс-Украина.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Росток-Холдинг" с уставным капиталом 207,8 млн грн владеют в равной степени Белла Финкельштейн и Яков Финкельштейн (гражданин Израиля). До этого компания принадлежала Якову Грибову (49,9%), брату Беллы Финкельштейн и совладельцу алкогольной компании Nemiroff, а также Виктору Купавцеву (49,9%).

Как сообщалось, АМКУ разрешил Грибову года купить контрольный пакет акций агрохолдинга в январе 2021 года.

"Росток-Холдинг" – вертикально интегрированная агропромышленная группа, занимающаяся выращиванием и реализацией зерновых культур, производством, переработкой и продажей молочной продукции, зернотрейдинге. В состав группы входят три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн и молочные фермы в Черниговской и Сумской областях с поголовьем КРС около 2,7 тыс., в том числе дойного стада – 1,3 тыс. голов. Земельный банк группы заявлен на ее сайте в размере около 56 тыс. га.

Кролевецкий комбикормовый завод – предприятие полного цикла, занимается выращиванием, обработкой, хранением и экспортом сельскохозяйственной продукции.

ООО "Кролевецкий комбикормовый завод" по итогам 2019 года сократило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом – до 93,06 млн тонн, незначительно снизило выручку – до 787,87 млн грн.

По результатам третьего квартала 2020 года завод получил 84,9 млн грн чистой прибыли и 331,1 млн грн выручки.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО является Александр Андрущенко, которому также принадлежит закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Чистая энергия" и ряд агрокомпаний в Черниговской и Сумской областях.