Путин допустил рост цен на нефть до $100 за баррель

Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель, но Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс происходил постепенно.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", передает Интерфакс.

"Вполне возможно", – ответил он на соответствующий вопрос модератора заседания.

Российский президент отметил, что нефть сейчас растет в цене, Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ делает все для того, чтобы "нефтяной рынок стабилизировался окончательно".

По словам Путина, отказываясь активнее увеличивать добычу, РФ и другие страны ОПЕК+ не допускают резких скачков нефтяных цен, поскольку "это не в наших интересах".

Он отметил, что решения о сдерживании добычи нефти – это "сложные решения для наших компаний", поскольку Россия добывает нефть в сложных климатических условиях.

"Но мы еще не достигли докризисного уровня добычи в 11 млн б/с. Наша задача – наращивать добычу в соответствии с потребностями рынка… Мы не стремимся сдерживать добычу, чтобы цены подскочили до небес. Мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным", – сказал Путин.

Как сообщалось, в начале недели цены на нефть марки Brent превысили $84 за баррель впервые с октября 2018 года.

Одним из факторов, влияющих на рост цен, аналитики называют политику стран ОПЕК и России, которые на прошлой неделе страны приняли решение сохранить ранее принятый план наращивания добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), несмотря на увеличивающийся спрос.