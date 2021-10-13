Печерский суд арестовал Театр юного зрителя в Киеве

Печерский суд Киева арестовал Театр юного зрителя на Липках в Киеве площадью 3 528,8 кв. м., запретив реконструкцию и отчуждение здания.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на постановление от 27 сентября.

Суд запретил должностным лицам Киевского городского совета или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению, отчуждать, распоряжаться этим объектом недвижимости, а также проводить любые строительные работы, в том числе реконструкцию помещений.

Государственным регистраторам и нотариусам запрещено совершать любые регистрационные действий относительно помещения.

Само здание по улице Липская, 15/17, находится в коммунальной собственности территориальной общины Киева. Постановлением прокурора оно признана вещественным доказательством в уголовном производстве.

Следственный отдел Печерского управления полиции расследует злоупотребления служебным положением должностными лицами театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр юного зрителя на Липках" и Департамента культуры КГГА.

В июле этого года КГГА объявлен конкурс на должность директора-художественного руководителя театра. Предыдущий руководитель Виктор Гирич выполнял эту работу 30 лет.

Объявление результатов конкурса и назначение на должность директора Вячеслава Жилу вызвало значительный общественный резонанс, публикации в СМИ, митинги у здания театра и Департамента культуры КГГА. Митингующие, в том числе большинство работников театра, указывали на незаконность конкурса, грубые нарушения законодательства во время его проведения.

Соответственно, до решения общего собрания трудового коллектива театра от 25 августа 2021 года Жила не имел права быть допущенным к конкурсу и признан победителем. Из протокола общего собрания коллектива усматривается, что факт подачи Жилой своей кандидатуры на конкурс вызвал возмущение коллектива. Претенденту было высказано недоверие, потому что его кандидатура не соответствует профессиональным и морально-этическим требованиям: отсутствует режиссерское образование и профессиональный опыт постановок спектаклей для детской и подростковой молодежи, семейного воспитания.

Приводится информация, что новоизбранный директор осуждался приговором Деснянского суда Киева от 27 ноября 2006 года за совершение преступлений, предусмотренных ст. 129, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 УК Украины к лишению свободы на 5 лет и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Также про этого человека как руководителя муниципального театра "Актер" в соцсетях обнародованы компрометирующие факты.

Работники Театра юного зрителя указывали на формальность проведения конкурса, поскольку руководитель Департамента культуры КГГА якобы сообщил о результатах еще до его проведения.

Большинство членов конкурсной комиссии из числа представителей общественных организаций не отвечали требованиям относительно сферы деятельности, от которых делегированы, и по профессиям являются юристом и оценщиком имущества. Еще три члена конкурсной комиссии назначены руководителем Департамента культуры из числа подчиненных работников, двое из которых вообще не имеют отношения к творческой деятельности.

Противники нового директора считают, что единственной целью его избрания является именно завладение зданием театра в центре Киева под предлогом реконструкции, о которой Жила уже заявил, говоря что договорился с инвесторами и застройщиками.

Факт умысла на завладение помещением театра под предлогом реконструкции подтверждается также тем, что Киевский городской совет утвердил перечень из 119 объектов культурного наследия столицы XIX-ХХ века, на проведение реконструкции и капитального ремонта которых вводится мораторий, среди которых здание Театра отсутствует.