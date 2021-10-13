Зеленский подписал закон о государственной поддержке для фермеров

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств" №1788-ІХ.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 24 сентября.

Законом определен круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, уточнены некоторые понятия относительно определений вида фермерского хозяйства, введена господдержка для "молодых" фермерских хозяйств, если их главе до 35 лет (включительно), что позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий.

Согласно закону, помощь за счет госбюджета и местных бюджетов может предоставляться новосозданным фермерским хозяйствам в период становления (первые три года после создания), фермерским хозяйствам, в том числе с обособленными фермерскими усадьбами, семейным фермерским хозяйствам, фермерским хозяйствам в горных населенных пунктах, на полесских территориях.

Кабмину поручено ежегодно в проекте государственного бюджета предусматривать средства на поддержку фермерских хозяйств. Закон также призван уточнить состав земель фермерских хозяйств, определив, что такие земли могут состоять из: земельных участков, принадлежащих гражданам - членам фермерского хозяйства на праве собственности и/или пользования; земельных участков, принадлежащих фермерскому хозяйству на праве собственности и/или пользования.

При этом предложено предоставить право передачи земель, находящихся у граждан - членов фермерского хозяйства на праве постоянного пользования или на праве собственности, в собственность фермерского хозяйства. Также предложено предоставить право вносить в уставный капитал фермерского хозяйства земельные участки, принадлежащие фермерскому хозяйству на праве собственности или пользования.

Согласно пояснительной записке к документу, внесение таких изменений позволит фермерским хозяйствам, обрабатывающих такие земельные участки, получить доступ к государственной поддержке.

Кроме того, предложено предоставить право фермерскому хозяйству на арендованном земельном участке с письменного согласия арендодателя возводить в установленном законодательством порядке жилые дома, здания и сооружения, а также закладывать многолетние насаждения, осуществлять строительство водохозяйственных сооружений и мелиоративных систем.