Зеленский упростил закупку экспериментальных лекарств за средства госбюджета

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы Украины относительно закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа" №1756-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Речь идет о выведении из-под действия закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 года закупок инновационных лекарственных средств, подлежащих закупке по договорам управляемого доступа.

При этом в электронной системе закупок будет публиковаться информация о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска, дозировке лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор, и другая информация.

Перечень лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа, будет утверждать Кабинет министров. При этом для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа будет проводиться государственная оценка медицинских технологий или лекарственного средства, которое может поставляться соответствии с таким договором.

Договоры управляемого доступа (ДУД) – это специальные договоры с владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство (уполномоченным им представителем), которые призваны обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям – схемам диагностики, профилактики, лечения.

Особенностью применения процедур ДУД является закупка оригинальных (инновационных) лекарственных средств при наличии по результатам оценки медицинских технологий неопределенности относительно клинической и/или экономической эффективности предмета закупки.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 21 сентября.

Как поясняли в пресс-службе Министерства здравоохранения, принятие закона должно помочь людям, страдающим заболеваниями, которые имеют тяжелое, хроническое течение и угрожают жизни человека и требуют пожизненного и, как правило, дорогостоящего лечения.

Инструмент ДУД позволит Минздраву создавать переговорные группы и договариваться об особых условиях: объемы закупки, срок соглашения, условия поставки/мониторинга и скидках. Процедуры договоров управляемого доступа используются преимущественно для обеспечения более быстрого доступа к новым потенциально выгодным технологиям здравоохранения, для получения наилучшего показателя "затраты-эффективность" и обеспечения доступности дорогостоящих лекарственных средств для большего количества пациентов.