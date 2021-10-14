Зеленский расширил полномочия местных властей по оформлению гуманитарной помощи

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О гуманитарной помощи" относительно оперативности принятия решений" №1758-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступит в силу через месяц после дня ​​его опубликования.

Документ призван обеспечить на местном уровне оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн, предоставив органам местного самоуправления право признавать такие грузы гуманитарной помощью.

Закон расширяет полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в части признания гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности, легковых автомобилей для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и транспортных средств специального назначения (кроме такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций.

Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско-правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям.

Кроме того, местные администрации теперь будут иметь право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом министров, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении 21 сентября.

Изначально законопроектом предполагалось расширить полномочия местных администраций и разрешить им определять как гуманитарную помощь грузы до 12 тонн. Однако во время обсуждения законопроекта при подготовке ко второму чтению народные депутаты предложили снизить вес груза, который позволяет считать его гуманитарной помощью, до 5 тонн, тогда как раньше, согласно законодательству, местные госадминистрации признавали гумпомощью грузы весом только до 3 тонн.