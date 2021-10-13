Fitch подтвердил кредитные рейтинги украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) принадлежащих государству "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, рейтинг устойчивости (VR) "Укрэксимбанка" повышен до "b-" с "ccc +", тогда как "Ощадбанка" и "Укргазбанка" подтвержден на уровне "b-", а "Приватбанка" – "b".

Помимо того Fitch повысило рейтинг еврооблигаций "Укрэксимбанка" с "CCC-" до "CCC".

Улучшение рейтинга устойчивости "Укрэксимбанка" агентство поясняет снижением давления на уязвимую капитальную позицию финучреждения за счет выхода на прибыльность, снижения доли "плохих" кредитов и уменьшения подверженности рыночному риску.

В целом Fitch в качестве позитива отмечает повышение прибыльности украинских банков в первом полугодии текущего года.

В случае "Укргазбанка" агентство указывает на значительную долю кредитов сектору возобновляемых источников энергии – 21% валовых кредитов банка. По данным Fitch, кредиты производителям возобновляемой энергии были реструктурированы из-за просрочки платежей в первом-третьем кварталах прошлого года от НЭК "Укрэнерго".

"Несмотря на значительное улучшение ежемесячных расчетов со стороны госкомпании с августа 2020 года, просроченная дебиторская задолженность остается непогашенной, и нельзя исключать задержки платежей по контрактам в среднесрочной перспективе", – указывает агентство, в то же время считая управляемым вопрос формирования банком в случае необходимости дополнительных резервов.