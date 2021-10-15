Кабмин передал Институт специальных сталей в подчинение Минстратегпрома

Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс госпредприятия "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов" в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1231-р от 11 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

В Минстратегпроме в свою очередь пояснили, что на базе госпредприятия "УкрНИИспецсталь" планируется создать Центр сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения.

"Центр будет осуществлять сертификацию и оценку соответствия требованиям технических регламентов продукции отечественных предприятий стратегических отраслей промышленности. Его появление станет залогом успешного и безопасного ведения бизнеса, выхода на внешние рынки. Создание Центра сократит временные и материальные затраты отечественных предприятий, так как раньше сертификацию приходилось делать за рубежом", – отмечается в сообщении пресс-служба министерства.

В ведомстве уточнили, что "УкрНИИспецсталь" выбран для создания Центра, учитывая наличие материальной и научно-технической базы, 55-летний опыт деятельности в соответствующей сфере, выгодное географическое положение, а также наличие опытно-промышленного производства металлургической продукции специального назначения.

Напомним, в ноябре 2020 года была создана рабочая группа по вопросам создания Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения.

В июне 2021 года участники рабочей группы одобрили окончательную редакцию положения о Центре.