Суд отказался возобновить расследование дела "Роттердам+" о сверхприбылях компаний Ахметова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отменить постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам+".

Судья также закрыла производство по жалобе ОО "Центр противодействия коррупции" на это же постановление прокурора САП, передает пресс-служба суда.

Дело касалось возможного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ, Управления энергорынка, при пособничестве должностных лиц ООО "ДТЭК Энерго" своим служебным положением для получения неправомерной выгоды для генерирующих компаний тепловых электростанций из числа группы компаний ДТЭК.

Сторона обвинения утверждала, что с этой целью НКРЭКУ разработала и приняла Постановление №289 от 3 марта 2016 года, которым установила порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии.

В пресс-службе ВАКС отметили, что полный текст определения будет опубликован 19 октября. Это постановление суда может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Решение по делу в среду, 13 октября, вынесла следственная судья Екатерина Широкая, сообщают Наші гроші.

По итогам рассмотрения дела судья ВАКС согласилась с доводами адвокатов ДТЭК и позицией прокурора САП Дениса Демкива о том, что уголовное производство продлилось на несколько дней дольше, чем определено Кодексом, и признала отсутствие претензий к формуле "Роттердам +" в части нанесения ущерба государству в размере 19 млрд грн.

Судебное разбирательство велось по иску экс-замгенпрокурора Виктора Чумака, который не соглашался с тем, что прокурор САП Демкив закрыл производство по делу, которое расследовало НАБУ.

В ходе судебных прений адвокат Чумака Агия Загребельская подчеркнула, что первая редакция формулы ценообразования на уголь в ноябре 2015 года не содержала затрат на транспортировку. По ее словам, материалы уголовного производства подтверждают, что должностные лица ДТЭК оказывали влияние на членов НКРЭКУ в части включения в формулу именно расходов на транспортировку. В итоге был принят именно тот вариант формулы, на которой настаивали представители ДТЭК.

Ранее в судебном заседании стало известно, что председатель НКРЭКУ в то время Дмитрий Вовк оказывал давление на других членов регулятора с целью утверждения методики расчета "Роттердам+" и блокировал попытки проверить необоснованные доходы ДТЭК Рината Ахметова.

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Как сообщалось, в мае 2021 года назначенный генпрокурором Ириной Венедиктовой новый руководитель группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" Денис Демкив принял решение закрыть расследование в четвертый раз. В НАБУ тогда констатировали наличие сомнений в его объективности, поскольку решение закрыть дело было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела.

Перед этим, 5 мая, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшого группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды принимал решение закрыть расследование и три раза его решения были отменены.

Напомним, в качестве подозреваемых по делу "Роттердам+" проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

Во время рассмотрения в ВАКС жалоб на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.