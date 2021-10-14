Зеленский поручил погасить долги перед военнослужащими

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Этим документом глава государства поставил задачу Кабинету министров безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а также их однократному премированию по случаю Дня защитников и защитниц Украины", – сказано в сообщении.

Кроме того, Кабмину поручено до конца года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кабмин также ежеквартально должен информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Как сообщалось, 8 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год. Среди прочего, законом предусмотрено выделение Министерству обороны дополнительно 3,8 млрд грн для покрытия дефицита средств на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил. Однако этот закон еще не подписан президентом Зеленским.

По данным омбудсмена по состоянию на средину сентября, задолженность Министерства обороны относительно обязательных выплат военнослужащим составляла 1,47 млрд грн.