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Власти Львовской области приняли решение ужесточить карантинные ограничения

Власти Львовской области приняли решение ужесточить карантинные ограничения

Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин на территории региона с 18 октября, в связи с ростом количества больных и госпитализаций.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Андрей Годик, передает пресс-служба ОГА.

По его словам, учитывая негативную динамику заболеваемости необходимо ограничить проведение массовых мероприятий в области.

"В то же время, в соответствии с показателями заболеваемости и госпитализации за последние недели оснований вводить "красную" зону на Львовщине еще нет, однако ситуация на сегодня требует от нас решительных шагов", – отметил чиновник.

В частности, с 18 октября учреждения культуры, общественного питания, ТРЦ на территории области смогут работать только при наличии у персонала "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа от врача о наличии противопоказаний к вакцинации. С 25 октября такое же требование к вакцинации устанавливается и для посетителей заведения.

Ограничения касаются:

  • субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • торгово-развлекательных центрах и субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового населения, в том числе – детских комнат и развлекательных зон для детей (кроме приема посетителей в торговых точках, осуществляющих реализацию продуктов питания, предметов гигиены, первой необходимости , аптек, находящихся в помещении указанных субъектов);
  • других заведений развлекательной деятельности;
  • учреждений культуры (музеи, филармония, театры, кинотеатры и т.д.);
  • рынков (кроме продовольственных);
  • спортивных залов.

С таким же условием о вакцинации разрешается проведение массовых мероприятий (в количестве до 50 человек).

Кроме того, о работе указанных учреждений сохраняются ограничения по количеству и дистанции посетителей, которые действуют в "оранжевой" зоне:

  • 1 человек на 10 кв. м и не более 50% заполненности;
  • соблюдение масочного режима;
  • 4 человека за столом и 1,5 м расстояния между столиками (в заведениях общественного питания).

Как рассказал заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, ограничения распространяются и на учреждения образования:

  • учреждениям общего среднего образования (школы) рекомендовано досрочно, с 18 октября начать каникулы;
  • всем остальным образовательным учреждениям (профтехобразование, высшее образование) - с 18 октября перейти на дистанционное обучение;
  • учреждениям дошкольного и внешкольного образования рекомендовано продолжать работу в обычном режиме в офлайн-формате.

За минувшие сутки в Львовской области провели 3395 исследований на коронавирус, из них – 1 132 положительных, госпитализировали 318 человек, летальных случаев – 17. В реанимации в больницах области находится 181 человек, из них на аппаратах ИВЛ – 51.

Автор: 

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