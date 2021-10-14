На грани перехода в "красную" зону карантина еще пять областей, – Минздрав

Кроме Херсонской области, "красный" уровень эпидемической опасности может быть установлен в Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ.

"Должны констатировать, что эпидемическая ситуация прогнозируемо ухудшается. Мы уже имеем решение о переводе Херсонской области, это первая область, которая решением комиссии ТЭБ и ЧС была переведена в "красный" уровень, и этот уровень эпидемической опасности будет введен с 15 октября. Мы видим, в этой области ситуация сейчас наихудшая", – сказал Кузин.

Он добавил, что Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области находятся на грани "оранжевой" и "красной" зоны.

"Пока удается ситуацию удержать или за счет развертывания дополнительных коек, или ресурсов системы здравоохранения, либо за счет включения новых механизмов по тестированию. Но ситуация постепенно ухудшается", – добавил замминистра.

Как сообщалось, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 00:00 пятницы, 15 октября, установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, применив соответствующие карантинные ограничения.

По данным на сайте Минздрава, пока что это первая область, которая перейдет в "красную" зону карантина. Еще 17 регионов находятся в "оранжевой" зоне, а остальные – в желтой.