Минобороны направило 3,7 миллиарда на премии и выплату долгов военным

Министерство обороны 11 и 12 октября перечислило воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины почти 3,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и тому подобное", – сказано в сообщении.

В том числе 1,81 млрд грн из этой суммы выделены для выплат денежной помощи на оздоровление. Еще почти 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн – на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Кроме того, для выплаты вознаграждений за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделены более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету министров безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а также их однократному премированию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Напомним, по данным омбудсмена по состоянию на средину сентября, задолженность Министерства обороны относительно обязательных выплат военнослужащим составляла 1,47 млрд грн.