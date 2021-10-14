Минобороны направило 3,7 миллиарда на премии и выплату долгов военным
Министерство обороны 11 и 12 октября перечислило воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины почти 3,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и тому подобное", – сказано в сообщении.
В том числе 1,81 млрд грн из этой суммы выделены для выплат денежной помощи на оздоровление. Еще почти 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.
Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн – на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.
Кроме того, для выплаты вознаграждений за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделены более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету министров безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а также их однократному премированию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Напомним, по данным омбудсмена по состоянию на средину сентября, задолженность Министерства обороны относительно обязательных выплат военнослужащим составляла 1,47 млрд грн.
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