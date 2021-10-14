"Дарница" запустила онлайн-проект о постковидном синдроме

Фармацевтическая компания "Дарница" создала онлайн-платформу для сбора официальной информации о постковидном синдроме – различных побочных эффектах, которые могут испытывать переболевшие коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба компании, целью проекта является сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ для последующего ознакомления граждан.

По данным Национального института здоровья и клинического совершенствования, постковидный синдром может наблюдаться почти у половины людей, перенесших COVID-19. Он выражается в наличии тех или иных симптомов, которые наблюдаются в течение трех месяцев после заболевания, а в некоторых случаях еще дольше.

Среди таких симптомов медики выделяют одышку и затрудненное дыхание (77% переболевших), усиленное сердцебиение и боль в груди (до 67%), общую утомляемость, а также необоснованный страх и тревожность (от 40 до 80%).

Кроме общих сведений, онлайн-платформа содержит ряд рекомендаций по преодолению последствий COVID-19, включая советы по планированию режима дня, техники правильного дыхания и расслабления.

При этом, как отмечают в компании, все рекомендации основаны исключительно на результатах международных экспертных исследований.

Директор по медицинским вопросам "Дарницы" Игорь Никифорчин считает, что свободный доступ к полной и актуальной информации про COVID-19 и постковидный синдром – обязательное условие для успешной борьбы с пандемией и ее негативными последствиями.

"Мы – лидеры фармацевтического рынка Украины, поэтому несомненно не можем стоять в стороне самого актуального вопроса в сфере здравоохранения. Забота о врачах и пациентов – это наша миссия", – подчеркнул Никифорчин.

Фармацевтическая фирма "Дарница" основана в 1930 году. Портфолио компании включает более 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициарами компании является семья Загорий.