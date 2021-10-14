БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
3 795 13

"Дарница" запустила онлайн-проект о постковидном синдроме

Фармацевтическая компания "Дарница" создала онлайн-платформу для сбора официальной информации о постковидном синдроме – различных побочных эффектах, которые могут испытывать переболевшие коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба компании, целью проекта является сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ для последующего ознакомления граждан.

По данным Национального института здоровья и клинического совершенствования, постковидный синдром может наблюдаться почти у половины людей, перенесших COVID-19. Он выражается в наличии тех или иных симптомов, которые наблюдаются в течение трех месяцев после заболевания, а в некоторых случаях еще дольше.

Среди таких симптомов медики выделяют одышку и затрудненное дыхание (77% переболевших), усиленное сердцебиение и боль в груди (до 67%), общую утомляемость, а также необоснованный страх и тревожность (от 40 до 80%).

Кроме общих сведений, онлайн-платформа содержит ряд рекомендаций по преодолению последствий COVID-19, включая советы по планированию режима дня, техники правильного дыхания и расслабления.

При этом, как отмечают в компании, все рекомендации основаны исключительно на результатах международных экспертных исследований.

Директор по медицинским вопросам "Дарницы" Игорь Никифорчин считает, что свободный доступ к полной и актуальной информации про COVID-19 и постковидный синдром – обязательное условие для успешной борьбы с пандемией и ее негативными последствиями.

"Мы – лидеры фармацевтического рынка Украины, поэтому несомненно не можем стоять в стороне самого актуального вопроса в сфере здравоохранения. Забота о врачах и пациентов – это наша миссия", – подчеркнул Никифорчин.

Фармацевтическая фирма "Дарница" основана в 1930 году. Портфолио компании включает более 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициарами компании является семья Загорий.

Автор: 

карантин (2077) Новини компаній (3372) Дарниця (64) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Нужно исследовать постпрививочный синдром. Те кто укололся шлют проклятия и пожелания болезни и смерти неуколотым, хотя, по идее, должны быть спокойны и уверенным в своей защите. Дарнице слабо?
показати весь коментар
14.10.2021 17:44
+4
А на х.. нам ср.на рф ? Нехай там хоч всі передохнуть .
показати весь коментар
14.10.2021 18:34
+3
Да я как то и без прививки себя не плохо чувствую...
И на вакцинированных не бросаюсь...и на не вакцинированеых тоже...в отличии от вакцинированных...
показати весь коментар
14.10.2021 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут пора уже ковидный синдром исследовать...народ с ума со страху от вируса сходит...
показати весь коментар
14.10.2021 17:35 Відповісти
та ніхто не сходить...зробив щеплення і гуляй як у полі вітер!
показати весь коментар
14.10.2021 17:37 Відповісти
Да я как то и без прививки себя не плохо чувствую...
И на вакцинированных не бросаюсь...и на не вакцинированеых тоже...в отличии от вакцинированных...
показати весь коментар
14.10.2021 18:05 Відповісти
А кацапам вакцинуватися не можна , вони бояться , що бухать після цього не будуть і , взагалі , це все Сорос і соросята придумали .
показати весь коментар
14.10.2021 18:29 Відповісти
Ты за кацапов переживаешь?? Сильно?? Ну а мне на них насрать...😀
показати весь коментар
14.10.2021 18:39 Відповісти
А чому тоді на їхньому нарєчіі спілкуєшся ?
показати весь коментар
14.10.2021 18:47 Відповісти
Ну, не знаю...мені здається що інші, більш потужні компанії, цю роботу вже провели
показати весь коментар
14.10.2021 17:36 Відповісти
Таких кровосісєй як українці Загорії важко знайти по всьому світу. Так дерти ціни, досягати 1000% рентабельності. І ніяк не нажеруться скоти. Ніби на тому світі могильні черви їх пощадять.
показати весь коментар
14.10.2021 18:10 Відповісти
Нужно исследовать постпрививочный синдром. Те кто укололся шлют проклятия и пожелания болезни и смерти неуколотым, хотя, по идее, должны быть спокойны и уверенным в своей защите. Дарнице слабо?
показати весь коментар
14.10.2021 17:44 Відповісти
Отже, 70-80% населення Ізраїлю дурні, що провакцинувались, а *вася* з України *сомнєваєЦа* в її необхідності .... Вася-пансан любить *русскуб рулетку*, чи вася просто Зебіл...? 😂
показати весь коментар
14.10.2021 18:08 Відповісти
Перший раз чую , щоб хтось комусь щось "слав". Я , наприклад , називаю просто : дебіл-совок-зебіл , і мені байдуже , що з ними буде .
показати весь коментар
14.10.2021 18:33 Відповісти
В РФ носителями гриппа под названием ковид являются 1 200 000 человек .
( сгодня сообщила р/ст Свобода)
Это 1% от населения.
Процент смертности еще ниже.
Кто просветит,чем вызван ажиотаж?
показати весь коментар
14.10.2021 18:25 Відповісти
А на х.. нам ср.на рф ? Нехай там хоч всі передохнуть .
показати весь коментар
14.10.2021 18:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 