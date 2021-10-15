Основанный украинцем IT-стартап вышел на биржу с капитализацией $11 миллиардов

Американский разработчик программного обеспечения GitLab Inc, соучредителем которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на биржу, разместив акции по цене выше заявленного диапазона.

В ходе IPO компании было продано в общей сложности 10,4 млн акций на общую сумму $801 млн, по цене $77 за бумагу, передает Интерфакс.

Сам GitLab разместил 8,42 млн акций, и еще 1,98 млн бумаг продал инвестор, аффилированный с основателем компании.

Изначально GitLab рассчитывал разместить акции по цене $55-60, однако 12 октября повысил ценовой диапазон размещения до $66-69 за бумагу.

При цене в $77 за акцию GitLab оценен в $11 млрд, отмечает Bloomberg.

Бумаги GitLab начали торговаться на бирже Nasdaq под тикером "GTLB" с 14 октября.

При этом после первого дня торгов акции компании выросли в цене на 35%, на закрытии торгов их стоимость равнялась $103,89. Это означает, что на данный момент капитализация GitLab составляет $14,9 млрд, отмечает отраслевое издание ain.ua.

Gitlab, основанный в 2014 году, является оператором онлайн-платформы DevOps, позволяющей ее пользователям совместно работать над проектами. Количество клиентов компании составляет порядка 3,6 тысячи, среди них Goldman Sachs, UBS, Nvidia и Thomson Reuters.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $69 млн за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, при выручке в $108 млн. Годом ранее ее убыток составил $44 млн, выручка – $64 млн.

Средства, привлекаемые в рамках IPO, Gitlab планирует направить на общекорпоративные цели и использовать как оборотный капитал. Основной целью IPO было повышение узнаваемости компании, а также вывод акций на открытый рынок, говорится в проспекте IPO.

Напомним, основатель стартапа — харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011, имея постоянную работу. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, который можно было установить на свой сервер, так как аналоги были слишком дорогими. В 2013 году к стартапу присоединился второй фаундер — нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab фултайм.