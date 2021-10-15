Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО
Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Дмитрия Разумкова.
Соответствующий указ №542/2021 от 14 октября обнародован на сайте главы государства и вступает в силу с даты публикации.
В то же время Зеленский ввел в состав СНБО нового спикера парламента Руслана Стефанчука.
Как сообщалось, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова.
8 октября Рада назначила на эту должность депутата от "Слуги народа" Руслана Стефанчука, который до этого был первым вице-спикером парламента.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль