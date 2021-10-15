Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Дмитрия Разумкова.

Соответствующий указ №542/2021 от 14 октября обнародован на сайте главы государства и вступает в силу с даты публикации.

В то же время Зеленский ввел в состав СНБО нового спикера парламента Руслана Стефанчука.

Как сообщалось, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова.

8 октября Рада назначила на эту должность депутата от "Слуги народа" Руслана Стефанчука, который до этого был первым вице-спикером парламента.