"Приватбанк" ограничил количество переводов с карты на карту

Государственный "Приватбанк" с октября внес изменения в правила осуществления р2р переводов с карты на карту Visa/Mastercard.

Как сообщает пресс-служба банка, нововведения связаны с выполнением норм законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга.

Согласно новым правилам, каждый клиент банка сможет осуществить за месяц не более 100 переводов на карты других собственников по Украине и не более 25 международных переводов.

Получатель сможет получить за месяц на свою карту не более 100 переводов по Украине и до 30 международных переводов.

Эти лимиты устанавливаются на календарный месяц (с 1-го по 30/31 число).

В банке уверяют, что большинство клиентов ограничения не заметят.

"Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в "Приват24" делают более 7 млн ​​клиентов. По данным статистики 99,7% из них пользуются этой замечательной услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц", – сказано в сообщении.

В то же время "Приватбанк" отмечает, что если на карточку поступают благотворительные деньги на лечение ребенка или деньги волонтеров, то нужно позвонить в банк по номеру 3700 или написать в чат "Помощь Онлайн". Далее нужно будет отправить сотруднику банка ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности. В течение одного рабочего дня для таких карт обещают установить безлимитный режим.

Если же на карту поступают деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок, то в банке советуют открыть для этих целей отдельный счет.

"Нормативно-правовым актом Национального банка Украины установлено, что пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя. Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством", – пояснили в банке.