Нацбанк выкупил на межбанке $120 миллионов за три дня
Национальный банк за период с 11 по 13 октября выкупил на межбанковском рынке $119,6 млн, при этом регулятор не продавал валюту.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Всю сумму НБУ выкупил в ходе интервенций по единому курсу.
Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $2,02 млрд, продал – $197 млн.
Тем временем официальный курс гривни незначительно укрепился с 26,3515 грн/$ в начале недели до 26,3419 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день недели в среду, 13 октября.
Напомним, с 27 сентября по 1 октября Национальный банк выкупил на межбанковском рынке $15 млн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Arkady Korshun
показати весь коментар16.10.2021 21:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль