Новини
Нацбанк выкупил на межбанке $120 миллионов за три дня

Национальный банк за период с 11 по 13 октября выкупил на межбанковском рынке $119,6 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Всю сумму НБУ выкупил в ходе интервенций по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $2,02 млрд, продал – $197 млн.

Тем временем официальный курс гривни незначительно укрепился с 26,3515 грн/$ в начале недели до 26,3419 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день недели в среду, 13 октября.

Напомним, с 27 сентября по 1 октября Национальный банк выкупил на межбанковском рынке $15 млн.

валюта (2302) курс (1588) Міжбанк (330) НБУ (9510)
ага, укрепился, жратва дорожает, может спекульнулся ?
16.10.2021 21:02 Відповісти

