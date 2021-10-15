Коломойский передумал банкротить "Днепроавиа" после победы в судах над Фондом госимущества
Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" и кредиторами, и закрыл производство по делу по банкротстве компании.
Об этом говорится в сообщении "Днепроавиа" в системе раскрытия информации Ацагентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, передает Finbalance.
Согласно судебным материалам, 26 августа состоялось собрание кредиторов "Днеправиа", на котором представители кредиторов большинством голосов (98,172%) приняли решение о заключении мирового соглашения с должником.
Как сообщалось, дело о банкротстве "Днеправиа" в октябре 2017 года инициировало ПАО "Укртатнафта". Обе компании принадлежат олигарху Игорю Коломойскому и партнерам. Свою задолженность "Днеправиа" тогда признала и решение суда о ее наличии не оспаривала.
Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа" осталась без самолетов. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика были переданы авиакомпании WindRose, которую также связывают с Коломойским. Кроме того, у "Днипроавиа" закончился срок действия сертификата эксплуатанта.
Дело о банкротстве "Днипроавиа" было открыто после того, как Фонд госимущества начал судебный процесс с требованием расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году фирме "Галтера" Коломойского.
Свой иск Фонд госимущества мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства в 2014 году.
Кроме того, по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных приватизационным договором 882,1 млн грн инвестиций в обновление аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. реконструкцию взлетно-посадочной полосы) до конца 2014 года внесла лишь 142,1 млн грн.
Однако после нескольких лет судебных процессов, Верховный суд в мае 2020 года окончательно встал на сторону компании Коломойского и отказал в удовлетворении иска ФГИ.
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