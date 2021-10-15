Суд открыл новое дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"

Хозяйственный суд Киева 13 октября открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс".

Согласно судебным материалам, инициатором процедуры банкротства стало ООО "Буддевелопмент Киев", передает Finbalance.

По данным госреестра, конечные бенефициары ООО "Комплекс Агромарс" – Евгений Сигал и Марина Сигал. "Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята").

Как сообщалось, в августе Северный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Комплекс Агромарс" и отменил решение Хозсуда города Киева, которым было открыто производство о банкротстве этой компании по иску другой компании – ООО "Интер Вэй Капитал".

Ранее суд первой инстанции признал кредиторские требования этой компании к ООО "Комплекс Агромарс" на 213,9 млн грн, в т.ч. 158,4 млн грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника (ООО "Интер Вэй Капитал" выкупило указанные права требования у ПУМБ, договор переуступки прав требования "Агромарс" оспаривает в суде).

Напомним, в июне 2018 года полиция задерживала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

По данным ГПУ, в результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами ООО "Комплекс Агромарс" нанесен ущерб государству на общую сумму 253,82 млн грн.

Тогда Печерский суд арестовал владельцев "Агромарса" – экс-нардепа "Партии регионов" Евгения Сигала и Марину Сигал – с правом залога в сумме 80 млн и 90 млн грн соответственно. Еще одного человека, руководителя структурного подразделения предприятия, исполнительного директора Ивана Зозулю, арестовали на 2 месяца с правом освобождения под залог в 84 млн грн. Впоследствии размеры залога были снижены судом и все задержанные вышли на свободу. А в марте 2019 года Генпрокуратура решила закрыть дело

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2018 году оценивал долю агрохолдинга ООО "Комплекс Агромарс" на рынке куриного мяса в 12%.