Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, – Витренко

Государственная "Укргаздобыча" в этом году обеспечит добычу 12,7-12,8 млрд куб. м товарного газа, тогда как годовое потребление населением напрямую и через ТКЭ составляет около 13,4-13,6 млрд куб. м.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Укргаздобыча" уже не 14 млрд кубометров добывает, если говорить о товарном газе. Сейчас это где-то 12,7-12,8 млрд. Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4-13,6 млрд в зависимости от температуры", – сказал Витренко.

По его словам, еще 1-2 млрд кубометров газа необходимо для того, чтобы обеспечить бюджетные и религиозные организации, но недостающие объемы будут покрыты за счет импорта НАК газа и покупки его у "Укрнафты".

"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и они могут быть вывезены в Европу. А могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – как раз за счет того, что "Нафтогаз" импортировал газ", – заверил Витренко.

Как сообщалось, входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" государственная "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.

В 2020 году "Укргаздобыча" сократила валовую добычу газа на 5% (на 0,66 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,23 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,17 млрд куб. м), до 13,45 млрд куб. м.