Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, – Витренко

Газа государственной

Государственная "Укргаздобыча" в этом году обеспечит добычу 12,7-12,8 млрд куб. м товарного газа, тогда как годовое потребление населением напрямую и через ТКЭ составляет около 13,4-13,6 млрд куб. м.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Укргаздобыча" уже не 14 млрд кубометров добывает, если говорить о товарном газе. Сейчас это где-то 12,7-12,8 млрд. Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4-13,6 млрд в зависимости от температуры", – сказал Витренко.

По его словам, еще 1-2 млрд кубометров газа необходимо для того, чтобы обеспечить бюджетные и религиозные организации, но недостающие объемы будут покрыты за счет импорта НАК газа и покупки его у "Укрнафты".

"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и они могут быть вывезены в Европу. А могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – как раз за счет того, что "Нафтогаз" импортировал газ", – заверил Витренко.

Как сообщалось, входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" государственная "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.

В 2020 году "Укргаздобыча" сократила валовую добычу газа на 5% (на 0,66 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,23 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,17 млрд куб. м), до 13,45 млрд куб. м.

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (8067) видобуток (1830) Укргазвидобування (941) Вітренко Юрій (264)
+34
Добыча продолжат падать каждый год но премии руководства продолжают рости.
15.10.2021 20:46 Відповісти
+23
+22
Да не сильно то и отличаются цифры, осенью 2018 запасы на начало отопительного сезона были 21 млрд а сейчас 19 млрд.
15.10.2021 21:02 Відповісти
Я про осінь 2019. В 2017 запаси були ще менші чим в 2018.
15.10.2021 21:17 Відповісти
- Мы так много газа закачали на зиму, что включать отопление раньше февраля - это просто смешно. Доктор Комаровский учит нас, что холодные батареи очень полезны для здоровья. Думаю пригласить его министром энергетики. Джерело:
16.10.2021 00:42 Відповісти
Те чому він вчить як і передачі та новини на г+г це частина інформаційної диверсії.

Газу в України справді більше чим достатньо. Можна дві зими пройти.

Але це не значить що паритись не треба. Бо якщо така ситуація на ринку як є зараз буде на ринку літом то в України будуть проблеми.
16.10.2021 13:01 Відповісти
туалетного газу експерд?
16.10.2021 13:08 Відповісти
Скільки газу зараз в сховищах?

Скільки газу Україна в середньому витрачає за зиму?

Ділиш і отримуєш результат.

Питання в тому що робити потім і як утримувати всю систему.
16.10.2021 13:13 Відповісти
ти ж експерд, то якого біса знак запитання ставиш?
Давай, фантазуй і далі та наведи цифри, тобі ж сам Шмигаль, Вітренко та Зе"Бень, усю статистику на перевірку дають?
16.10.2021 13:17 Відповісти
Хочу заставити тебе хоч трохи думати.
16.10.2021 13:34 Відповісти
силою думки- ти, тільки своєю ерекцією в змозі керувати, до 50-ти, якщо повезло... Заставити воно хоче, притрушений?
16.10.2021 14:25 Відповісти
Чувак, война с кацапами уже 7 лет идет! И что сделали власти за эти 7 лет, чтобы обезопасить население от кризиса с газом? Ответ знаешь?

НИЧЕГО!
16.10.2021 20:58 Відповісти
Одні зробили майже достатньо інші ж майже все просрали.
16.10.2021 22:18 Відповісти
Падает она только на бумаге, тут нужен нормальный следователь и судья.
18.10.2021 01:26 Відповісти
Від 29 квітня 2021 - голова правління НАК «Нафтогаз України»

Тобто це вже наслідки його правління....
15.10.2021 20:49 Відповісти
что он несет? 12.8 от 13,4 составляет 95%. Это в пределах погрешности. В крайнем случае на 5% снизить потребление, мы это не заметим.
15.10.2021 20:53 Відповісти
5% спизжено и теперь нужно провести по документам. Конечно будут проводить по пиковой цене 2000 долл за 1000 кубов.
18.10.2021 09:51 Відповісти
Как думаете какой объем газа запасенного в хранилищах толканут в Европу? Или уже толканули*
15.10.2021 21:21 Відповісти
Там уже половины нет)))))
16.10.2021 20:59 Відповісти
За то без Порошенка))))
15.10.2021 21:24 Відповісти
Нормально Так Придумали Мнимый Реверс. И теперь после прохождения через бумаги
15.10.2021 22:04 Відповісти
ціна стає дешевшою чим купувати на пряму в росії. Тому що мишебраття завжди українцям завищували ціну порівняно із ціною для жителів єс.
16.10.2021 13:02 Відповісти
кацапа, а саме від якого слова тебе так плющить? Реверс? Шкірятніков, гов хом ту параша та "Нехай шастать!"
16.10.2021 13:11 Відповісти
Виртуальньій реверс - отличная придумка украинских газовиков . "Газпром" оплачивает транзит єтих обьемов до западной границьі Украиньі , хотя физически газ туда не прокачивается. За 7 лет "Нафтогаз" заработал таким образом сотни миллионов долларов , что и бесит Кремль. Но юридически к схеме подкопаться невозможно. Респект !
16.10.2021 06:12 Відповісти
Так в цьому плані за порошенка зробили все просто супер.

Україна за транзит отримувала рівно стільки ж доларів скільки витрачала на імпорт. Тобто не вимивались долари із економіки.
16.10.2021 13:04 Відповісти
При єтом Порошенко говорил про "кабальньій контракт" от Тимошенко , как и его друг Азаров ранее.
16.10.2021 13:07 Відповісти
ТЮлебібнутий кацаписько?
16.10.2021 13:13 Відповісти
Бо контракт справді був кабальним. По перше його прийняли завчасно ще коли старий із норм ціною й близько не закінчився. По друге в ньому була прописана базова ціна в 450$ що дуже багато на той час. По третє там були прописані занадто великі об'єми за які треба було платити без різниці споживаєш ти їх чи ні. По четверте за не спожитий об'єм був штраф в 300% від базової ціни. По п'яте Україні було заборонено перепродавати газ.

Тобто по факту ціль контракту була загнати країну в борги. Що і зробили.
16.10.2021 13:17 Відповісти
С любьім контрактом нужно работать , сопровождать его , в т.ч. и юридической службе. Банда Януковича , по согласованию с Москвой , посадила Тимошенко в тюрьму и попльіла по московскому сценарию. Жизнь показала , что как только контрактом занялись специалистьі , хотелки Газпрома сразу обнулились в Стокгольмском арбитраже , и Газпром вьінужден бьіл заплатить Украине около 5 млрд.долл. штрафньіх санкций (включая неоплаченньій Нафтогазом обьем газа , поставленньій в 2014г). Фундамент данного решения Арбитража заложили профессиональньіе действия премьера Тимошенко в 2008 - 2009г.г.
16.10.2021 14:04 Відповісти
Через месяца три-четыре скажут , что вообще не выгодно добывать свой газ. Но это всё мелочи, а вот если электроэнергию начнут отключать - тогда начнется массовое недовольство и бунты на коленях любителей сватов, муслесучки и г+г. Вот тогда их можно спокойно ловить и *******, а то кого не спросишь никто не голосовал за осла оманского.
16.10.2021 09:55 Відповісти
Проблема в том, что голосовали они, а страдать будем все мы, кто тут живет. Я не голосовал за Зеленского, и что? В такой же жопе вместе со всеми буду...
17.10.2021 18:18 Відповісти
А кто то вкладывает деньги в дороги! Неужели нельзя эти деньги было вложить в добычу газа , что бы увеличить ее и покрыть нужды Украины! Уже 7 лет , как это надо было делать! И пиариться не на дорогах , а на реальной энргонезависимости ! Но на дорогах еще и украсть же можно! И для Путина это на раздражитель , а вот энергонезависимость - это раздражитель! Гниды у нас наверху сидят
16.10.2021 11:05 Відповісти
Себестоимость добычи газа от 1-2,5 грн за куб. Данные разных источников.
То, что добыча сократилась, не факт, но допустим, что поверим этим мошенникам еще раз. Разница для украинцев не критична, ее можно легко докупить на рынке даже по мировым ценам.
Критична жадность олигархата, что весь украинский газ продает в 3-30 раз дороже украинцам и даже не контролирует объемы продажи, допуская нехватки газа в самой Украине.
16.10.2021 14:26 Відповісти
Сейчас не получится легко докупить, в мире энергетический кризис
17.10.2021 18:18 Відповісти
Воровать надо меньше
16.10.2021 16:58 Відповісти
саботаж
16.10.2021 19:20 Відповісти
по якому праву в державних сховищах знаходиться газ приватних структур
16.10.2021 19:25 Відповісти
Все котельни централизованного отопления могут работать как на газу,так и на мазуте.По этому нужно закупать летом мазут и не ждать осени!Сейчас газа хватит на всю зиму без проблем.Можно включить отопление на 2 недели позже и выключить его на 2 недели раньше!Так же температура может быть на 2-3 градуса меньше зимой.Что тоже не критично!Сама проблема якобы с нехваткой газа создана искусственно!Сейчас по всей Украине массово строят мусоросжигающие заводы,которые могут покрыть до 30% затрат на централизованное отопление зимой.В первую очередь это тепло нужно подавать на садики,школы,больницы ,другие бюджетные организации и учебные заведения!По этому все не так критично как многие считают!Враг Украины бездействия чиновников и коррупция!Сейчас цена угля выросла до 200 дол тонна!Значит автоматически добыча украинского угля становится рентабельной!Сейчас реально увеличить добычу украинского угля в 5-10 раз!Просто нет т такой программы развития Украины!Нет!И запомните!Такая огромная и богатая страна как Украина не может быть такой бедной!!!Значит её банкротят искусственно и целенаправленно!Слава Украине!Смерть ворогам!
16.10.2021 19:36 Відповісти
Кто бенефициар континентальной спекуляцией газом.
youtube.com/watch?v=h1Qw45GrPg0
17.10.2021 00:40 Відповісти
Конечно как может хватать 16,5 млн домохозяйств со средним потреблением 6 м3 на человека при 75% газификации? 16500000х0,75 х12месяц х 6м3=800 000 000 м3. На отопление (11 000 000х100м3х6+5500 000х400м3х6),где11000000 число квартир,5500000 число домов 19,2 млрд х 0.75=14,4 млрд

ИТОГО НЕ БОЛЕЕ 15,2МЛРДМ3. Где еще три млрд? Это необходимое тепло по ВАШИМ СРЕДНИМ 55 м2 на семью. Но при таких ценах большинство газом НЕ топят. Так гле газ УРОДЫ? А есть еще и ТРУБА с ее 3млрд$ где же газ Г₽НДОНЫ? Про теплосеть ни пары с уст ибо большинство из них на УГЛЕ, а тут расчет приведен как будто ВСЕ при условии газификации 75%( хоть это и не так а намного меньше) топят газом? Где газ ПАДЛЮКИ?
17.10.2021 02:46 Відповісти
А по моему нас нагло дурят. Думаю пора провести полный аудит добычи и хранения газа в Украине, и взять все - и добычу и хранение под жесткий гос. контроль Украины и нашей свободной прессы.
Пора откручивать яйцы особо умным олигархам и гос служакам.
17.10.2021 11:26 Відповісти
Так открыли рынок газу
Теперь газ на бумаге несколько раз перепродают
Помните как братец Ющенко покупал в России газ и нам перепродавал Украине
Ничего не делая только бумажки из стопки в стопку перекладывать
Неужели ни кого нет масла в голове
Не обкладывать налогом средства вложенные в добычу газа
17.10.2021 13:21 Відповісти
Що Коболев, що цей блазень заробляють від держави шалені гроші та ще з більш шаленими преміями, а видобуток газу з року в рік лише зменшується. Я би таких "менеджерів" привселюдно саджав на палю.
17.10.2021 15:39 Відповісти
Як цікаво.

Приватний видобуток у вересні зріс на рекордні 7,5%

Українські приватні газовидобувні компанії у вересні 2021р наростили видобуток природного газу на 7,5% або 28,5 млн куб м - до 424 млн куб м, у порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані ExPro.
У вересні середньодобовий видобуток приватними компаніями досяг нового історичного максимуму - 14,1 млн куб м на добу, на 3% більше, ніж у серпні. Доля приватних компаній у видобутку газу зросла до 26%. Натомість, доля АТ «Укргазвидобування» знизилася до 68%.
Приватні компанії продовжують нарощувати обсяги видобутку газу на фоні рекордно високих цін. Так, на 13 жовтня ціни на газ в Україні перевищують 30 000 грн/тис куб м (з ПДВ). За даними Baker Hughes, з початку року кількість бурових установок в бурінні в Україні зросла з 25 до 31 одиниць.
Найбільший приріст видобутку серед приватних компаній показала компанія https://expro.com.ua/novini/dtek-naftogaz-zblshiv-vidobutok-gazu-za-tri-kvartali-2021r-na-11-do-15-mlrd-kub-m-gazu ДТЕК Нафтогаз - +17% (26 млн куб м) до 181 млн куб м у вересні 2021р.
Загалом, за 3 квартали 2021р приватні компанії видобули 3,7 млрд куб м газу, збільшивши видобуток на 1,2%. Попри це, загальний видобуток газу в Україні за 9 місяців скоротився на 3,3% - до 14,73 млрд куб м.
Нагадаємо, АТ «Укргазвидобування» https://ugv.com.ua/uk/page/102-mlrd-kub-m-gazu-za-9-misaciv-ukrgazvidobuvanna-zmensue-minus повідомляло про скорочення видобутку за січень-вересень 2021р на 4,8% або 0,517 млрд куб м - до 10,2 млрд куб м.
17.10.2021 23:32 Відповісти
Учитывая себестоимость украинского газа в 1 грн. и если его разбавить тринадцатой частью импортного, то газ для населения Украины должен стоить максимум 2 грн., а сколько он стоит ???
18.10.2021 01:08 Відповісти
Получается, что даже не 13-й, а 22-й частью импортного нужно разбавить, откуда берётся теперешняя цена, не говоря уже о каком-то повышении?
18.10.2021 01:22 Відповісти
пока не поздно хоть мазут закупите умники, в Киеве две тЭЦ газомазутные
18.10.2021 11:29 Відповісти

