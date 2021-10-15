Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, – Витренко
Государственная "Укргаздобыча" в этом году обеспечит добычу 12,7-12,8 млрд куб. м товарного газа, тогда как годовое потребление населением напрямую и через ТКЭ составляет около 13,4-13,6 млрд куб. м.
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
"Укргаздобыча" уже не 14 млрд кубометров добывает, если говорить о товарном газе. Сейчас это где-то 12,7-12,8 млрд. Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4-13,6 млрд в зависимости от температуры", – сказал Витренко.
По его словам, еще 1-2 млрд кубометров газа необходимо для того, чтобы обеспечить бюджетные и религиозные организации, но недостающие объемы будут покрыты за счет импорта НАК газа и покупки его у "Укрнафты".
"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и они могут быть вывезены в Европу. А могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – как раз за счет того, что "Нафтогаз" импортировал газ", – заверил Витренко.
Как сообщалось, входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" государственная "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.
В 2020 году "Укргаздобыча" сократила валовую добычу газа на 5% (на 0,66 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,23 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,17 млрд куб. м), до 13,45 млрд куб. м.
а раньше хватало..даже в критический 2015
Тобто там та влада передала країну із ресурсом щоб протягнути пару років у випадку чогось...
Газу в України справді більше чим достатньо. Можна дві зими пройти.
Але це не значить що паритись не треба. Бо якщо така ситуація на ринку як є зараз буде на ринку літом то в України будуть проблеми.
Скільки газу Україна в середньому витрачає за зиму?
Ділиш і отримуєш результат.
Питання в тому що робити потім і як утримувати всю систему.
Давай, фантазуй і далі та наведи цифри, тобі ж сам Шмигаль, Вітренко та Зе"Бень, усю статистику на перевірку дають?
НИЧЕГО!
Тобто це вже наслідки його правління....
Україна за транзит отримувала рівно стільки ж доларів скільки витрачала на імпорт. Тобто не вимивались долари із економіки.
Тобто по факту ціль контракту була загнати країну в борги. Що і зробили.
То, что добыча сократилась, не факт, но допустим, что поверим этим мошенникам еще раз. Разница для украинцев не критична, ее можно легко докупить на рынке даже по мировым ценам.
Критична жадность олигархата, что весь украинский газ продает в 3-30 раз дороже украинцам и даже не контролирует объемы продажи, допуская нехватки газа в самой Украине.
youtube.com/watch?v=h1Qw45GrPg0
ИТОГО НЕ БОЛЕЕ 15,2МЛРДМ3. Где еще три млрд? Это необходимое тепло по ВАШИМ СРЕДНИМ 55 м2 на семью. Но при таких ценах большинство газом НЕ топят. Так гле газ УРОДЫ? А есть еще и ТРУБА с ее 3млрд$ где же газ Г₽НДОНЫ? Про теплосеть ни пары с уст ибо большинство из них на УГЛЕ, а тут расчет приведен как будто ВСЕ при условии газификации 75%( хоть это и не так а намного меньше) топят газом? Где газ ПАДЛЮКИ?
Пора откручивать яйцы особо умным олигархам и гос служакам.
Теперь газ на бумаге несколько раз перепродают
Помните как братец Ющенко покупал в России газ и нам перепродавал Украине
Ничего не делая только бумажки из стопки в стопку перекладывать
Неужели ни кого нет масла в голове
Не обкладывать налогом средства вложенные в добычу газа
Приватний видобуток у вересні зріс на рекордні 7,5%
Українські приватні газовидобувні компанії у вересні 2021р наростили видобуток природного газу на 7,5% або 28,5 млн куб м - до 424 млн куб м, у порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані ExPro.
У вересні середньодобовий видобуток приватними компаніями досяг нового історичного максимуму - 14,1 млн куб м на добу, на 3% більше, ніж у серпні. Доля приватних компаній у видобутку газу зросла до 26%. Натомість, доля АТ «Укргазвидобування» знизилася до 68%.
Приватні компанії продовжують нарощувати обсяги видобутку газу на фоні рекордно високих цін. Так, на 13 жовтня ціни на газ в Україні перевищують 30 000 грн/тис куб м (з ПДВ). За даними Baker Hughes, з початку року кількість бурових установок в бурінні в Україні зросла з 25 до 31 одиниць.
Найбільший приріст видобутку серед приватних компаній показала компанія https://expro.com.ua/novini/dtek-naftogaz-zblshiv-vidobutok-gazu-za-tri-kvartali-2021r-na-11-do-15-mlrd-kub-m-gazu ДТЕК Нафтогаз - +17% (26 млн куб м) до 181 млн куб м у вересні 2021р.
Загалом, за 3 квартали 2021р приватні компанії видобули 3,7 млрд куб м газу, збільшивши видобуток на 1,2%. Попри це, загальний видобуток газу в Україні за 9 місяців скоротився на 3,3% - до 14,73 млрд куб м.
Нагадаємо, АТ «Укргазвидобування» https://ugv.com.ua/uk/page/102-mlrd-kub-m-gazu-za-9-misaciv-ukrgazvidobuvanna-zmensue-minus повідомляло про скорочення видобутку за січень-вересень 2021р на 4,8% або 0,517 млрд куб м - до 10,2 млрд куб м.