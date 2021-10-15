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Еще четыре области перешли в "красную" зону карантина

Еще четыре области перешли в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 00:00 понедельника, 18 октября, установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, применив соответствующие карантинные ограничения.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам внеочередного заседания Госкомиссии, которое состоялось 15 октября.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 00:00 пятницы, 15 октября, установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Напомним, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:

  • работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;
    работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;
  • работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
  • работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.

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Джерело:  Facebook
карантин (2077) COVID-19 (1689) Немчінов Олег (35) коронавірус (3210)


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Ця комісія стоїть вище за Конституцію, не смію питати?
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15.10.2021 23:36 Відповісти

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