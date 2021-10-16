БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский поручил ужесточить тюремное наказание для контрабандистов, – Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 октября поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет.

Об этом журналисту сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Интерфакс-Украина.

"Президент настаивает, что должно быть на законодательном уровне решен вопрос, когда люди за такие преступления должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас чрезмерно либеральное законодательство. Люди пользуются. Президент сегодня (на заседании СНБО, – ред.) дал поручение, что необходимо на законодательном уровне срочно рассмотреть вопрос, каким способом сделать так, чтобы (контрабандисты, – ред.) отправлялись в тюрьмы. Более того, 20 лет нужно за это давать", – сказал он.

Данилов также отметил, что вопрос о контрабандистах находится на контроле у президента.

"Представители Офиса президента на следующей неделе проведут соответствующие встречи с главой таможни, министром финансов, главой СБУ, представителями аппарата СНБО. Там будет обсуждаться вопрос усиления кадрового потенциала работы украинской таможни", – добавил секретарь СНБО.

"Некоторые лица потеряют свои должности", – уточнил он.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Зеленський Володимир (2574) контрабанда (250) РНБО (522) митниця (836)
Так уже наказали, санкциями )))
16.10.2021 15:00 Відповісти
Лукашенко 2.0 Взагалі-то є парламент, який вносить зміни до ККУ
18.10.2021 13:16 Відповісти

