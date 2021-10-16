Минобороны создало Департамент государственного гарантирования качества

Для усовершенствования взаимодействия с исполнителями оборонных закупок в Министерстве обороны создан Департамент государственного гарантирования качества.

Об этом сообщил заместитель министра Александр Носов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Департамент был создан согласно закону "Об оборонных закупках", его формирование будет завершено до конца года. По словам замминистра, в рамках преобразований до конца года такого понятия как "управление военных представительств" не будет.

"Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность исполнителя оборонных закупок, иначе заказчик нарушает законодательство, в том числе и Конституцию Украины. Роль Министерства обороны – заключать сделки и договариваться", – пояснил Носов.

По его словам, сейчас на предприятиях-исполнителях работают так называемые представители заказчика – военная приемка.

"Мы меняем подход к их работе. До конца года такого понятия как управление военных представительств у нас не будет. Такое решение по моему представлению принял министр обороны. Создан Департамент государственного гарантирования качества, который будет действовать в соответствии с требованиями закона Украины "Об оборонных закупках",– добавил Носов.