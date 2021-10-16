Немецкая сеть супермаркетов Lidl рассматривает выход в Украину, – СМИ

Немецкая компания Schwarz Group выходит на рынок Украины и будет развивать розничную сеть продуктов питания Lidl.

Об этом сообщает немецкое издание Lebensmittel Zeitung со cсылкой на внутренне письмо компании, передает retailers.

Отмечается, что выводом Lidl в Украину будет заниматься Адам Мишчишин. Он официально представлен как страновой менеджер Lidl Украина. Документ о соответствующем назначении был подписан гендиректором Lidl Гердом Хшановски и директором по закупкам Тимом Борком.

Группа Schwarz, со штатом в 500 тыс. человек, входит в число ведущих розничных компаний в мире. Штаб-квратира компании расположена в немецком Неккарзульме. Основными брендами розничной торговли продуктами питания являются компании Lidl и Kaufland. Также в группу компаний входит производство продуктов питания Schwarz Produktion и компания по утилизации, сортировке и переработке отходов PreZero.

По официальным данным, компания управляет 12 900 магазинами в 33 странах, прибыль в 2020 году составила 125,3 млрд евро.