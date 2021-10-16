БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Немецкая сеть супермаркетов Lidl рассматривает выход в Украину, – СМИ

Немецкая сеть супермаркетов Lidl рассматривает выход в Украину, – СМИ

Немецкая компания Schwarz Group выходит на рынок Украины и будет развивать розничную сеть продуктов питания Lidl.

Об этом сообщает немецкое издание Lebensmittel Zeitung со cсылкой на внутренне письмо компании, передает retailers.

Отмечается, что выводом Lidl в Украину будет заниматься Адам Мишчишин. Он официально представлен как страновой менеджер Lidl Украина. Документ о соответствующем назначении был подписан гендиректором Lidl Гердом Хшановски и директором по закупкам Тимом Борком.

Группа Schwarz, со штатом в 500 тыс. человек, входит в число ведущих розничных компаний в мире. Штаб-квратира компании расположена в немецком Неккарзульме. Основными брендами розничной торговли продуктами питания являются компании Lidl и Kaufland. Также в группу компаний входит производство продуктов питания Schwarz Produktion и компания по утилизации, сортировке и переработке отходов PreZero.

По официальным данным, компания управляет 12 900 магазинами в 33 странах, прибыль в 2020 году составила 125,3 млрд евро.

Джерело:  retailers
Німеччина (1923) супермаркет (84)
За пивом с колбасой продолжается гонка

Здравствуй Лидл, здравствуй Бедронка

Тележки уже полные, куда вам, я фигею

Здравствуй Ашан, здравствуй Икея©
PS по ценам-середнячок, так что не факт, что выдержат конкуренцию с местными сетями. Ну, пусть пробуют.
16.10.2021 22:08 Відповісти
это то самое суперточное оружие для украины, теперь очередь за атб в германию,
и про интермарш с теско не забывай
17.10.2021 02:33 Відповісти
1 магазин приносить прибутку 9 млн.євро на рік.
Ппц, торгаші заробляють більше ніж виробники.
17.10.2021 15:55 Відповісти

