Суд признал требования Cargill к "Яблуневому дару" на 1 миллиард

Хозяйственный суд Львовской области 29 сентября в рамках дела о банкротстве ООО "Яблуневий дар" признал денежные требования компании СFSIT, Inc (Cargill Financial Services International, Inc) на сумму 1,035 млрд грн (четвертая очередь).

Как отмечается в судебных материалах, свои претензии СFSIT обосновало невыполнением "Яблуневим даром" условий двух договоров уступки прав требования от 5 февраля 2015 года, согласно которому СFSIT отступило для компании права требования к "Дельта Банку" по аккредитивами на сумму $38,2 млн, передает Finbalance.

На основании указанных договоров уступки права требования "Яблуневий дар" пытался "схлопнуть" свои долги перед "Дельта Банком" по кредитным договорам.

Напомним, в октябре 2018 года Фонд гарантирования констатировал, что за месяц до признания "Дельта Банка" неплатежеспособным группа связанных компаний ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс" (связанные с группой T.B. Fruit Тараса Барщевского) совершили более десяти операций по зачислению встречных требований (т. н. "схлопывание") на сумму более 100 млн евро.

"Схлопывание" долгов перед "Дельта Банком" компании из группы T.B. Fruit мотивировали получением прав требования к "Дельта Банку" от Cargill. Это повлекло за собой множество судебных споров. При этом также известно, что "Дельта Банк" передавал права требования к группе T.B. Fruit для ГИУ и "Ощадбанка", из-за чего тоже были суды.

В залоге по кредитам "Дельта Банка" для T.B. Fruit были товары в обороте (концентрат яблочного сока во Львовской, Винницкой и Хмельницкой областях), цеха разлива по переработке ягод и фруктов, по производству плодово-ягодного пюре, консервов (Львовская область), оборудование по производству яблочного концентрата (Львовская область), земельные участки, транспорт и другое.