Сербия увеличила срок безвизового пребывания украинцев

15 октября 2021 года вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.

Об этом говорится  всообщении Посольства Сербии в Facebook.

"Сообщаем, что 15 октября 2021 вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия о внесении изменений в соглашение [...] об отказе от визовых требований для граждан", - сказано в сообщении.

Положениям соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Джерело:  Facebook
Сербія (70) безвізовий режим (342)
