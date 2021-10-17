В Чехии несколько энергоснабжающих компаний заявили о банкротстве из-за роста цен

Десятки тысяч жителей Чехии вынуждены искать новых поставщиков электроэнергии и газа из-за неспособности ряда компаний обслуживать клиентов в условиях роста цен.

Очередными жертвами подорожания энергоносителей стали компании Skaut Energy, A-PLUS Energie obchodní и Kolibřík Energie, которые объявили о прекращении деятельности, передаетУкринформ.

"Мы не можем обеспечить поставку в существующих условиях на энергетических рынках, поэтому прекращаем поставки электроэнергии и газа для всех наших клиентов с 19 октября 2021 года", - сообщили в Kolibřík Energie.

Ранее о банкротстве объявил крупнейший коммерческий поставщик энергии в Чехии Bohemia Energy, который обслуживал более 900 тыс. домохозяйств.

У клиентов есть шесть месяцев для заключения контрактов с другими компаниями. До этого ими будут заниматься так называемые "поставщики последней инстанции".

Соответствующие компании - E.ON Česká republika, Pražská energetika, ČEZ Prodej, Pražská plynárenská, Innogy Česká republika - уже сообщили, что позаботятся об интересах граждан, но предупредили, что услуги для новых клиентов подорожают, ведь они вынуждены закупать энергоносители по новым ценам.

Последний раз институт "поставщика последней инстанции" был применен в Чехии после банкротства в 2008 году фирмы Moravia Energo.