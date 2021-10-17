Кабмин утвердил предоставление господдержки фермерам на орошение земель

Правительство Украины поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Правительство поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель. На этой неделе мы утвердили порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли", – написал Шмыгаль.

В частности, государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест. В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель".

По данным авторов законопроекта, Украина имеет около 40,5 млн га земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, из них 2,2 млн га формально отнесены к орошаемым (с учетом оккупированных территорий). Однако, по данным Минагрополитики, постоянного орошения в Украине требуют 18,7 млн га пахотных земель, периодического – 4,8 млн га.

Однако по данным Государственного агентства водных ресурсов в 2016 году гидротехническая мелиорация осуществлялась на 477 тыс. га земли, в 2017 году – 497 тыс. га, в 2018 году – 511 тыс. га земли, в 2019 году – 532 тыс. га земли, в 2020 году – 551 тыс. га.