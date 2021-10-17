Китай испытал гиперзвуковую ракету, облетевшую всю планету, – FT

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель.

Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки, передает Интерфакс-Украина.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты.

Испытание подняло новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая, отмечает издание.

По мнению экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду Китай может нанести удар по США с южного направления, которое совершенно не прикрыто системой противоракетной обороны.