МВД купило американское оборудование на 95 миллионов для обновления дата-центра

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") 6 октября по результатам тендера заказало ООО "Е-Лайт" оборудования на 94,7 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Как сообщается, в этом году модернизируют центр обработки данных "Системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме" и аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК МВД). Оборудование производства компании Cisco, F5 Networks и NetApp (США) поставят ГУ "Центр инфраструктуры и технологий МВД Украины". Гарантийный срок на него составит три года.

Цена договора всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 96 млн грн.

Конкурентами были ООО "АйТи-Солюшнс" Сергея Хачиньяна и Сергея Багрия и ООО "Интегрити Визион" Алексея Наконечного, Ераджа Давлятова и Инны Соловьевой.

Учредителями столичной "Е-Лайт" (E-Light) являются Роман Шупп, Татьяна Острецова и японцы Сатоши Мишима и Тацуо Ягучи, руководит ею Виктор Русак. Она создала ГС "Интернет вещей Украина" с ООО "СВ-Консалтинг" Олега Стефанюка и ООО "Интернет вещей Украина" Олега Стефанюка, Сергея Одинца, компании "Брайт Эра Трейдинг Лимитед" (Bright Era Trading Limited, Кипр) и экс-председателя правления АО "Киевстар" Игоря Литовченко.

С 2013 года фирма взяла подрядов преимущественно НБУ и "Укринфрапроекта" на 281,14 млн грн.

Ранее сообщалось, что "Укринфрапроект" 11 октября по результатам тендера заказал ООО "АйТи-Солюшнс" оборудование и софт для латформы "Безопасная страна" за 196,6 млн грн.