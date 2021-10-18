Суд отказался расторгнуть договор аренды "Президент-Отеля"

Хозсуд Киева 30 сентября 2021 года отказался удовлетворить иск ЧАО "Президент-Отель" к ООО "Строительная компания "Квадр" (по делу №910/9859/21) о расторжении заключенного между истцом и ответчиком договора аренды от 17 апреля 2009 года, а также об обязательствах ответчика вернуть объект аренды путем его выселения из помещений общей площадью 33 019,8 кв м, находящихся по адресу: Киев, ул. Госпитальная, 12.

ЧАО "Президент-Отель" принадлежит Фонду госимущества. Соответствующий 4-звездочный отель в центральной части Киева - один из объектов большой приватизации, передает Finbalance.

В апреле 2009 года "Президент-Отель" был передан в аренду для ООО "Строительная компания "Квадр" на 25 лет.

Среди учредителей ООО "Строительная компания "Квадр" - ООО "Л.А.Р.К.", бенефициар которого (через ООО "Вертекс Юнайтед") - Борис Кауфман.

ЧАО "Президент-Отель" свой иск о расторжении договора аренды обосновывало тем, что ООО "Строительная компания "Квадр" в период с 2018 года по май 2020 года" существенно и систематически нарушало свои обязательства по аренде в части своевременного осуществления арендных платежей".

По информации ЧАО "Президент-Отель", арендатор осуществлял арендные платежи в более поздний срок, чем это было определено договором аренды, что в свою очередь привело к убыткам госкомпании, невозможности своевременно осуществлять налоговые платежи и, как следствие, возложение на истца дополнительных расходов в виде пени.

В ходе судебного процесса позицию ЧАО "Президент-Отель" поддерживал Фонд госимущества (в качестве третьего лица на стороне истца).

Вместе с тем, суд отметил, что отсрочка платежей произошла по согласованию с ЧАО "Президент-Отель" (что подтверждается письмами госкомпании), а в актах сверки расчетов арендодатель и арендатор констатировали, что обязательства по уплате арендных платежей в соответствующие периоды прекращены в полном объеме, и стороны не имеют никаких имущественных и любых других претензий друг к другу за соответствующий период.

Как подчеркнул суд, отсутствие задолженности по состоянию на время рассмотрения этого дела признается истцом и Фондом госимущества.

Учитывая это, Хозсуд Киева пришел к выводу, что доводы ЧАО "Президент-Отель", изложенные в иске, "не подтверждают существенного нарушения ответчиком условий спорного договора".