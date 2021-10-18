США с 8 ноября откроют въезд для полностью вакцинированных путешественников

Власти США открывает въезд для полностью привитых иностранцев с 8 ноября 2021 года, но только вакцинами, которые получили одобрение регулирующих органов США или ВОЗ.

Об этом сообщает The New York Times, передает Европейская правда.

Иностранные путешественники, полностью вакцинированные от коронавируса, которым был запрещен въезд в США во время пандемии, смогут въехать в страну с 8 ноября. Это касается путешественников, пересекающих сухопутные границы и прилетают в международные аэропорты страны.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) считают полностью привитыми людей после получения второй дозы вакцины Pfizer или Moderna, или через две недели после получения однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.

По данным CDC, те, кто получил вакцины, одобренные для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, такие как вакцина AstraZeneca, также считаются полностью привитыми. Это же касается и привитых китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Поскольку российская вакцина "Спутник V" не входит в экстренный список ВОЗ, снятие ограничений не коснется привитых этим препаратом людей.

Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в США, хотя представитель Белого дома заявил, что будут некоторые исключения, в том числе для маленьких детей.

Иностранцам, которые планируют вылететь в США, необходимо будет доказать наличие вакцинации перед посадкой и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после въезда.