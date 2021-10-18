В Украине зафиксировали 9,5 тысячи новых случаев COVID-19
На утро 18 октября в Украине зафиксировали 9 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 790 детей и 122 медработника, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировано 3 127 человек, умерло 177 пациентов, выздоровел – 3 421 человек. Кроме того, совершили 49 449 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 644 694 человека, выздоровело – 2 329 418, летальных случаев зафиксировали 60 810, также провели 13 581 768 тестов.
С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 956 095 человек, за прошедшие сутки – 55 897, полностью вакцинированы 6 490 162 украинца.
