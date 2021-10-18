"Хмельницкгаз" инвестировал в подготовку газовых сетей к отопительному сезону 18 миллионов

С начала года специалистами АО "Хмельницкгаз" осуществлен комплекс мероприятий по модернизации и редизайну около 18 тыс. километров изношенных газовых сетей области.

Инвестиции в газораспределительную сеть области составляют 18 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на данный момент завершаются работы по замене замортизированного газорегулирующего оборудования на новое и установлено 47 ШГРП отечественного производителя RGC Production.

В компании добавили, что ежегодно увеличивается количество изношенных газопроводов, ведь строительство газораспределительной системы области началось еще в 1947 году.

"Готовя газовые сети к отопительному сезону, установлено 70 отключающих устройств для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа в случае экстренных случаев. На реализацию необходимых работ направляются средства, из тарифа на распределение газа, поэтому потребители инвестируют в собственную безопасность", – отметил технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

В пресс-службе уточнили, что в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду, специалисты "Хмельницкгаза" провели комплексное приборное обследование почти 4 тыс. километров газовых сетей. В то же время, ликвидировали 130 утечек газа на подземных газопроводах и своевременно провели необходимые ремонтные работы.

Отмечается, что план развития АО "Хмельницкгаз" на 2021 год соответствует принципам долгосрочной стратегии компании, а меры по модернизации повышают надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области.

"Поэтому лишь своевременная, до 20 числа месяца, оплата услуг по распределению природного газа – лучшая наглядная инвестиция подолян в обновление и бесперебойное функционирование газораспределительной системы Хмельницкой области", – говорится в сообщении.

В "Хмельницкгазе" напомнили, что оплатить распределение газа можно, выбрав доступный онлайн-сервис и наименьшую комиссию через: личный кабинет на сайте 104.ua; чат-бот "7104ua" в Viber и Telegram; мобильное приложение 104Mobile для Android, а также мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone.

Напомним, АО "Хмельницкгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Хмельницкой области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.