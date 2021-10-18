В Украине достаточно запасов газа для населения, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно.

Как он уточнил ICTV, было совершено множество своевременных действий для стабилизации украинских цен на газ, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", – сказал Зеленский в комментарии телеканалу.

По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн.

"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже $2 тыс. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" – около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что отопительный сезон – это ответственность и центральной власти, и местной власти.

"Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Дальше есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, в любом случае это будет нормальная цена", – пояснил глава государства.

Как сообщалось, в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в среду, 30 сентября, центральная и местная власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

Среди прочего, для неизменности тарифов в 2022 году государство обязуется передать и направить в местные бюджеты налог с доходов физлиц в размере 4%, а также акциз с топлива в размере 13,44% останется в местных бюджетах.

Кроме того, меморандум предусматривает субвенции из государственного бюджета громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита теплокоммунэнерго этих громад (с четвертого квартала 2021 года).