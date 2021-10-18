СБУ ликвидировала масштабный канал сбыта наркотиков в столичный регион
Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что во время обысков, у организаторов группы обнаружено подготовленный к продаже "товар" на сумму почти 1 млн грн.
Установлено, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали для продажи амфетамин, таблетки экстази и ЛСД. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков.
Готовую "продукцию", злоумышленники сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.
Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии.
В ходе следственных действий, у злоумышленников изъяли: партию амфетамина, таблетки экстази и ЛСД, марихуану. Кроме того, в нарколаборатории обнаружили оборудование и химические вещества для изготовления психотропов.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
