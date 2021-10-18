БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
СБУ ликвидировала масштабный канал сбыта наркотиков в столичный регион

Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время обысков, у организаторов группы обнаружено подготовленный к продаже "товар" на сумму почти 1 млн грн.

Установлено, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали для продажи амфетамин, таблетки экстази и ЛСД. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков.

Готовую "продукцию", злоумышленники сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.

Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии.

В ходе следственных действий, у злоумышленников изъяли: партию амфетамина, таблетки экстази и ЛСД, марихуану. Кроме того, в нарколаборатории обнаружили оборудование и химические вещества для изготовления психотропов.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Джерело:  СБУ
