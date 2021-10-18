Пассажиропоток аэропорта "Запорожье" с начала года вырос на 89%

Пассажиропоток международного аэропорта "Запорожье" за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 89% по сравнению с показателями годом ранее: авиаперелетами воспользовались 465 321 человек против 245 846 в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что с начала года состоялось 2 523 вылета из аэропорта, из них 1 435 – международные, 1 088 – внутренние. В прошлом году общее количество вылетов за аналогичный период составила 1 489.

Кроме того, в сентябре 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 79 510 человек. По сравнению с прошлогодним сентябрем, когда возобновили полеты, он увеличился на 46%.

Международными рейсами воспользовались 70 595 пассажиров, внутренними – 8 915. Количество рейсов составляет 378, что на 42% больше аналогичного периода 2020 года, когда их было 265. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Киев, Тиват, Шарм-эль-Шейх.