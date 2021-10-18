Цены на нефть снова обновили многолетние рекорды

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 октября составила $85,75 за баррель, что на $0,89 (1,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,86 (1%) – до $84,86 за баррель, что является максимумом на закрытие рынка с 9 октября 2018 года, передает Интерфакс-Украина.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляли $83,51 за баррель, что на $1,23 (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,97 (1,2%) – до $82,28 за баррель, максимума с 21 октября 2014 года.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI – на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI – с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

Отмечается, что нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

Ожидать роста предложения со стороны ОПЕК+ или американского сланцевого сектора в данный момент не стоит, поэтому главным фактором, который сможет ограничить импульс к росту на нефтяном рынке, станет ослабление спроса в ответ на скачок цен.