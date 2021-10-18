"Укргазбанк" увеличил прибыль с начала года в 2,6 раза

Государственный "Укргазбанк" по итогам трех кварталов 2021 года отчитался о прибыли в размере 1,75 млрд грн против 658,2 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Прибыль банка в сентябре составила 367,4 млн грн, передает Finbalance.

Отмечается, что количество клиентов банка по корпоративному бизнесу составило почти 7 тысяч, представителей малого и среднего бизнеса – почти 71 тысяча, а количество клиентов розничного бизнеса – более 2,3 млн человек.

По данным банка, с январе-сентябре он выдал ипотечных кредитов для населения на 91 млн грн, в том числе 808 млн грн – по ставке ниже 10%.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (151,4 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.