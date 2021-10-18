БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Правоохранители на Буковине разоблачили контрабанду одежды из Румынии на 2,5 миллиона

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили схему перемещения товаров через международный пункт пропуска "Порубное-Сирет" без уплаты таможенных сборов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"К схеме были привлечены сотрудники Черновицкой таможни, которые способствовали незаконному перемещению товаров через границу. Они оформляли грузовые автомобили с товаром как "пустые" и беспрепятственно пропускали их на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения таможенно-пограничного контроля двух таких грузовиков оперативники ГБР остановили их и обнаружили 6,5 тыс. кг одежды на общую сумму около 2,5 млн грн.

Таким образом, пояснили в ГБР, импортеры пытались избежать уплаты около 500 тыс. грн пошлины.

На водителей грузовиков составили протоколы о нарушении таможенных правил, а товар – изъяли. Им грозит конфискация товара и штраф на сумму его стоимости.

Джерело:  ГБР
