Правоохранители на Буковине разоблачили контрабанду одежды из Румынии на 2,5 миллиона

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили схему перемещения товаров через международный пункт пропуска "Порубное-Сирет" без уплаты таможенных сборов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"К схеме были привлечены сотрудники Черновицкой таможни, которые способствовали незаконному перемещению товаров через границу. Они оформляли грузовые автомобили с товаром как "пустые" и беспрепятственно пропускали их на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения таможенно-пограничного контроля двух таких грузовиков оперативники ГБР остановили их и обнаружили 6,5 тыс. кг одежды на общую сумму около 2,5 млн грн.

Таким образом, пояснили в ГБР, импортеры пытались избежать уплаты около 500 тыс. грн пошлины.

На водителей грузовиков составили протоколы о нарушении таможенных правил, а товар – изъяли. Им грозит конфискация товара и штраф на сумму его стоимости.