Запасы угля на складах ТЭС в преддверии отопительного сезона продолжают снижаться

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4%, или на 42,9 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики, если на утро 11 октября 2021 года запасы на складах составляли 666,6 тыс. тонн, то к 18 октября они снизились до 623,7 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Такие запасы в 4,3 раза меньше утвержденного министерством объема плана-графика накопления угля на эту дату (2,67 млн тонн).

Отмечается, что с 1 по 18 октября запасы угля ГК ТЭС упали на 13,8% или на 99,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта составляют около 4 млн тонн. Таким образом, необходимо дополнительно обеспечить импорт около 2 млн тонн угля.

Вместе с тем он признал отставание фактических объемов накопления угля на ТЭС от плановых показателей. В связи с этим Антикризисный энергетический штаб рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провести проверки.