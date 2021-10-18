"Центрэнерго" смогло собрать 1,5 миллиарда для покупки угля, – советник Шмыгаля

На счетах ПАО "Центрэнерго" находится свыше 1,5 млрд грн для покупки угля, в первую очередь, благодаря переуступке НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" очереди по платежу с балансирующего рынка(БР), а также оплате НАК "Нафтогаз Украины" приобретенной у генкомпании электроэнергии на первый квартал 2022 года наперед.

Об этом сообщил советник премьера министра Украины Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"В целом на счетах "Центрэнерго" на закупку угля находится 1,5 млрд грн, чего на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы проводить эффективную и, главное, реалистичную политику по закупкам угля", – сказал он.

Относительно первоочередного платежа с БР за счет " Энергоатома" и "Укргидроэнерго" Бойко уточнил, что компания уже получила около 440 млн грн и на протяжении октября будет перечислено еще 250 млн грн.

"В следующих расчетных периодах средства, предназначенные для "Центрэнерго", будут направлены "Энергоатому" и "Укргидроэнерго", – утончил советник премьера.

При этом он отметил, что подобная инициатива была высказана министром энергетики в ходе очередного совещания, на котором рассматривался вопрос стабилизации экономического состояния "Центрэнерго".

"Мы искали пути внутри рынка, учитывая, что в силу разных причин и государственные, и коммерческие банки отказали в кредитах генкомпании", – напомнил советник премьера.

Глава "Энергоатома" Петр Котин вместе с тем отметил, что финансовое положение компании позволяет подождать платеж с БР. По его словам, ожидаемая чистая прибыль "Энергоатома" за девять месяцев года составит 2,2 млрд грн.

Бойко также отметил, что еще одним существенным шагом к улучшению финансового состояния "Центрэнерго" была оплата "Нафтогазом" наперед электроэнергии, приобретенной на первый квартал 2022 года.

"Характерной особенностью этой транзакции было то, что за электроэнергию 2022 года компания уже рассчиталась. Это 380-390 млн грн", – сказал Бойко.

Кроме этого, по его словам, "Центрэнерго" использует более адекватную торговую стратегию, и таким образом "наработала определенную сумму денег".

Читайте также: "Центрэнерго" не может запустить половину энергоблоков из-за нехватки угля

Как сообщалось, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Минэнерго обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона. Он также предлагал выдалить средства на эти цели из резервного фонда госбюджета.

При этом министр констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

Впоследствии Галущенко признал, что банки отказались кредитовать "Центрэнерго", поэтому Минэнерго изучало возможность покупки угля на мировом рынке для нужд компании за счредства НАК "Нафтогаз Украины".

После этого Министерство энергетики предложило схему, согласно которой ПАО "Центрэнерго" получит средства для закупки топлива за счет первоочередного погашения долгов НЭК "Укрэнерго" перед ним на балансирующем рынке (БР), право требования на которые в пользу тепловой генерирующей компании уступят НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

При этом по состоянию на 1 октября на складах ТЭС "Центрэнерго" (Трипольской, Змеевской и Углегорской) находилось 62,5 тыс. тонн угля всех марок, тогда как согласно утвержденному графику этот объем должен быть в 11,4 раза больше – 710 тыс. тонн.

В свою очередь в компании заявляли о готовности обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов, в том числе благодаря поставкам импортного угля. Однако источник средств для закупки топлива не был определен.