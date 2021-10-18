Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 66 миллиардов

За неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 233 кредита на общую сумму почти 605 млн грн.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

С момента старта Программы уполномоченные банки выдали 25 179 кредитов на общую сумму 66,2 млрд грн. В частности, из них:

21,8 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

8,2 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

35,9 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (44%), торговли и производства (26%) и промышленной переработки (17%). По региональной классификацией лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

По состоянию на 18 октября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 39 банками.