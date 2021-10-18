Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 66 миллиардов
За неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 233 кредита на общую сумму почти 605 млн грн.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
С момента старта Программы уполномоченные банки выдали 25 179 кредитов на общую сумму 66,2 млрд грн. В частности, из них:
- 21,8 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
- 8,2 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
- 35,9 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.
Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (44%), торговли и производства (26%) и промышленной переработки (17%). По региональной классификацией лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.
По состоянию на 18 октября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 39 банками.
Джерело: Минэкономики
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль