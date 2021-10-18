Минздрав анонсировал расширение перечня профессий для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения планирует еще дважды расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.

"Минздрав во исполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что в следующую волну будет рассматриваться вопрос вакцинации органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения.

По словам министра, первый документ уже зарегистрирован, по второму "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".

"Я думаю, неделю – 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике", – добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, своим приказом от 7 октября Министерство здравоохранения сделало обязательной вакцинацию против COVID-19 для чиновников и сотрудников учреждений образования. Соответствующий приказ вступит в силу через месяц, после чего отказавшиеся от вакцинации сотрудники должны быть отстранены.