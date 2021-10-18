Агентство Fitch подтвердило рейтинги "Приватбанка"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Приватбанка" на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне "b", передает пресс-служба банка.

Отмечается, что подтверждение национального рейтинга на уровне "AA (укр)" со стабильным прогнозом отражает неизменную кредитоспособность "Приватбанка" по сравнению с аналогичными банками в Украине.

"По данным агентства, подтверждение рейтингов "Приватбанка" отражает ведущие позиции банка на украинском рынке, высокие показатели эффективности и незначительное влияние на качество кредитного портфеля банка последствий пандемии. Fitch отмечает устойчивую доходность капитала "Приватбанка", которой способствует широкая процентная маржа, высокий комиссионный доход и низкая стоимость риска", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк", по результатам работы в 2020 году получил 24,3 млрд грн прибыли, что на 8,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного "Приватбанка", который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года – 164,3 млрд грн, на начало 2020 года – 210,6 млрд грн).

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.